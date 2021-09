Bruno Coelho espera jogo "espetacular" entre Portugal e Espanha

O ala Bruno Coelho disse este domingo estar à espera de um jogo "espetacular" entre a seleção portuguesa de futsal e a Espanha, nos 'quartos' do Mundial, considerando que a equipa "que errar menos, sairá vitoriosa".

"Há muita expectativa, por causa da final do último Europeu. As duas equipas vão dar tudo e acho que vai ser um jogo espetacular, muito competitivo e onde se vai ver o melhor e a maior capacidade de todos os jogadores", afirmou, em declarações ao site oficial da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), na véspera de novo duelo ibérico.

Na memória, está ainda o histórico triunfo da equipa das 'quinas' no Europeu de 2018, na Eslovénia, sobre a congénere espanhola, por 3-2, após prolongamento, naquela que foi apenas a segunda vitória portuguesa em 29 confrontos entre as duas equipas, onde se registam igualmente quatro igualdades e 23 resultados favoráveis ao 'país vizinho'.

"A seleção que errar menos, sairá vitoriosa, com certeza. É um jogo de pormenores. O mínimo detalhe ou deslize pode sair-nos caro. É nesses momentos que temos de estar concentrados", frisou, apontando o foco apenas para o trabalho efetuado pelos lusos.

O jogador dos italianos do Nápoles, de 34 anos, indicou que, no caso de Portugal não conseguir impor o seu jogo e quando não estiver a correr de feição, será aí que a tal concentração deve imperar e a competitividade deve aumentar: "Se não estivermos concentrados, focados e no máximo das nossas capacidades, fica mais difícil".

Portugal e Espanha defrontam-se às 17:30 (15:30 de Lisboa) de segunda-feira, em jogo a contar para os quartos de final do Mundial de futsal, na Vilnius Arena, na capital da Lituânia. O vencedor do encontro defrontará, nas meias-finais, o Irão ou o Cazaquistão.