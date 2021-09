Bruno Coelho: «Estávamos um bocado ansiosos e nervosos»

Bruno Coelho, autor do primeiro golo da Seleção Nacional na goleada sobre a Tailândia, em partida que marcou a estreia portuguesa no Mundial de futsal, destacou o "esforço e resiliência" do conjunto liderado por Jorge Braz.





"Estávamos um bocado ansiosos e nervosos, mas nunca saímos do jogo. Mesmo com o golo sofrido, fomos atrás do empate e conseguimo-lo mesmo a acabar a primeira parte, numa bola parada", referiu o ala, lembrando ainda o percurso da Seleção Nacional até à fase final desta competição.Já sabíamos das dificuldades que íamos encontrar. Não foi por acaso que os jogos de preparação foram com seleções parecidas à Tailândia. O que desbloqueou foi a resiliência e acreditar no trabalho que temos vindo a fazer. Foi o segredo de termos dado a volta na segunda parte. Tomámos o controlo do jogo e acho que isso foi notório", concluiu o jogador de 34 anos.Já Zicky Té, que marcou o terceiro golo de Portugal, mostrou-se "muito feliz" e dedicou o golo ao guarda-redes Edu, que falhou a presença no Mundial após testar positivo à Covid-19. "Infelizmente, não pode estar cá, mas espiritualmente está connosco e sabemos que nos está a apoiar. Ele merecia que nós nos lembrássemos dele, pois fez parte da preparação toda e, infelizmente, com esta situação da covid-19, não pode estar cá connosco", referiu o jovem pivot."A Tailândia, do que vimos deles, alterou algumas coisas. Já sabíamos que ia ser um jogo difícil. As seleções que estão aqui têm demasiada qualidade. Houve surpresas da parte deles e tivemos de nos adaptar muito bem. [Sobre uma pequena lesão num pé] 100% confiante. Felizmente, temos um grande 'staff' médico, que sempre me deu grandes possibilidades para estar aqui a fazer este jogo e continuar a responder com trabalho", concluiu Zicky Té.