Bruno Coelho: «Foi espetacular ganhar em casa»

Feliz pelo título de campeão nacional conquistado diante do Sporting , Bruno Coelho assume que esta conquista tem ainda mais sabor por ter sido alcançada num encontro no Pavilhão da Luz, perante os adeptos da equipa encarnada."É um alívio. Estou muito feliz, estamos muito contentes, foi muito duro e foi merecido. Isto é o desporto, tem de haver um vencedor e um vencido. Acho que ambas as equipas se respeitaram ao máximo, lutaram para conquistar o troféu, felizmente fomos nós os vencedores, estamos felizes por isso, mas, acima de tudo, engrandecer o desporto, respeitarmo-nos mutuamente, que é assim que evoluímos na vida pessoal e também no desporto.Já há algum tempo que não ganhávamos o campeonato, foram três anos. Num clube como o Benfica, e para nós que somos muito exigentes, custou-nos um bocadinho. Mas lutámos muito até ao fim e penso que foi merecido.Foi espetacular ganhar em casa. Os nossos adeptos estiveram do início ao fim a apoiar-nos, levaram-nos à nossa reconquista e dou um grande obrigado a eles, porque foram o sexto jogador e ajudaram-nos completamente no jogo.Todos os títulos têm o seu sabor. São competições diferentes. O ganhar é bom, faz-nos sentir tão felizes e é isso que nós queremos continuar a fazer."