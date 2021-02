Bruno Coelho marca na goleada do ACCS Paris

Bruno Coelho marcou um dos golos na goleada do ACCS Paris frente ao FC Chavanoz, por 13-1. O outro português da equipa da capital gaulesa, Ricardinho, ficou de fora deste encontro fora de portas.





O ACCS Paris está no 2º lugar do campeonato francês, com 33 pontos. A liderança pertence ao Lille, que soma 34. Refira-se que o emblema parisiense vai agora começar a preparar o embate diante do Barcelona, a contar para os oitavos-de-final da UEFA Futsal Champions League, marcado para a próxima sexta-feira. Os catalães, recorde-se, contam no plantel com outro internacional português: André Coelho.