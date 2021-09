Bruno Coelho: «No banco sempre se gritou 'vamos para a frente que vai cair para nós'»

Bruno Coelho realçou o trabalho realizado pela equipa das Quinas nos últimos dois meses, após a vitória sobre o Cazaquistão, nos penáltis, que garantiu uma inédita qualificação para a final de um Mundial de futsal.





"São muitas emoções. É um misto de sensações, de muito trabalho que temos vindo a fazer ao longo destes dois meses. Conseguir este objetivo de estar na final do Mundial é gratificante e histórico. Acho que nem ainda nós temos noção do que acabámos de fazer, mas pés bem assentes na terra. Isto ainda não acabou. Queremos mais, mas agora é recuperar e descansar para começar a preparar o próximo jogo", começou por referir, destacando a confiança sentida pela equipa portuguesa.

"A equipa sente-se talhada para estes momentos. Não deixou de acreditar até ao fim, no máximo espírito. No banco sempre se gritou: 'Vamos para a frente que vai cair para nós'. E assim foi", vincou, olhando depois ao sofrimento ao longo do encontro.

"É muito difícil, mas a equipa está talhada para sofrer e ter espírito de sacrifício. Tem a sua resiliência e um acreditar enorme. Enquanto pudermos acreditar e houver o sonho, vamos lutar por ele até ao fim. Temos de estar focados e concentrados no que temos vindo a fazer, no que queremos e nos nossos objetivos. Nada nos vai parar quanto a isso. É isso que nós vamos continuar a focar e trabalhar para conseguir agora o nosso principal objetivo", sublinhou.



Também Bebé comentou este feito histórico para Portugal, deixando uma palavra aos jogadores que passaram pela equipa das Quinas.



"Gostava de relembrar todos os jogadores de futsal que passaram por esta seleção. Até ao momento, este é dos maiores feitos que esta seleção de futsal conseguiu fazer e este percurso não foi feito sozinho. Foi feito por centenas e centenas de jogadores de outras gerações que, se calhar, mereciam tanto ou mais do que nós estar num palco destes. O meu muito obrigado a eles todos, sem exceção. Não os esquecemos, eles fazem parte disto e isto também é deles", lembrou.



"Para quem pensava que não vinha, jogar é uma coisa incrível. Passam várias coisas pela cabeça. O mister [Jorge] Braz é um treinador incrível. Ele acredita mais em nós do que nós próprios. Tem feito um trabalho incrível e isto tudo tem muita mão dele. É importante sabermos que, na nossa equipa, cada um tem uma função. Se cada um der o máximo, estamos mais perto de ganhar", afirmou, olhando já para a final.

"Queremos que este percurso seja perfeito. Sabemos que a Argentina tem uma seleção incrível, é a atual campeã do mundo, mas é pensar em nós, no que temos de fazer no plano de jogo e cumprir à risca. É isso que temos feito até ao momento e é isso que temos de continuar a fazer", disse, revelando o que sentiu quando sofreu o golo do empate a 45 segundos do final dos 40 minutos regulamentares.

"Passou-nos que tínhamos de dar a volta. O jogo é feito de acertos e de erros. O jogo continua e foi isso que fizemos. É esquecer o que está para trás e há mais jogo. Foi nisso que nos concentrámos e, acima de tudo, foi a consciência e a crença de que iríamos vencer o jogo. E conseguimos", finalizou.