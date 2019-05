Bruno Coelho: «Queremos a reconquista»

O momento para que Benfica e Sporting trabalharam a temporada inteira está aí! A final da Liga SportZone arranca amanhã, com as águias a quererem recuperar um título que tem sido dos leões nos últimos três anos. Bruno Coelho foi o porta-voz dessa ambição."Num dérbi nunca há favoritos. Este é um jogo que todos querem ganhar e a nossa preocupação é essa. Conseguir a vitória já no primeiro", começa por dizer o capitão, lembrando que o fator casa pode vir a ser determinante: "Sempre fomos falando sobre isso. Queremos ter o nossos adeptos a apoiar-nos. Que nos empurrem. Já são três anos sem festejar um campeonato. Queremos também a reconquista"As águias perderam os dois últimos jogos da final da temporada passada na decisão por penáltis, o camisola 7 do Benfica garante que os encarnados treinam essa situação, mas frisa que trabalham para decidir antes. "Se chegarmos a esse desempate, estaremos preparados, mas queremos ganhar o jogo durante os 40 minutos", salienta, frisando que o Sporting não vem pressionado por ser campeão da Europa: "Todos têm responsabilidades e esse título não faz diferença nas do Sporting. Um dérbi será sempre um dérbi e quem vai ganhar vai ser quem errar menos."