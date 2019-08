Bruno Coelho: «Queremos manter a mesma qualidade da época passada»

A equipa de futsal do Benfica, atual campeã nacional, apresentou esta quinta-feira o plantel para a temporada 2019/20, com três reforços e a ambição de vencer todos os títulos em disputa, incluindo a Liga dos Campeões."A responsabilidade será a mesma. Queremos manter a mesma qualidade da época passada, com a diferença de que todas as equipas agora vão querer ganhar ao campeão nacional. Se já se superavam para ganhar ao Benfica, agora ainda mais", afirmou Bruno Coelho aos jornalistas.No dia em que comemora o 32.º aniversário, o capitão das águias reforçou as ambições dos campeões nacionais, que, além do bicampeonato, incluem ainda o 'sonho' europeu, com a conquista da Liga dos Campeões, cujo título está na posse do rival Sporting."Queremos muito jogar a Liga dos Campeões e conquistá-la, elevar cada vez mais alto o nome do Benfica. É para isso que vamos trabalhar. Queremos ir em busca dos nossos sonhos", transmitiu o ala internacional português, que vai para a nona época seguida na Luz.O conjunto orientado por Joel Rocha arrancou a temporada com 16 atletas, entre os quais os reforços André Sousa (ex-Sporting), Célio Coque (ex-Sporting) e Fernando Drasler (ex-El Pozo Murcia), jogadores que trazem "mais qualidade" ao plantel.Por outro lado, Bruno Coelho recusou que a luta pelo título nacional esteja limitada a Benfica e Sporting: "Não vamos falar só de duas equipas. O campeonato está cada vez mais competitivo. Algumas equipas têm-se reforçado muito bem. Isso deixa a nossa modalidade ainda mais forte."O brasileiro Chaguinha referiu que "é sempre bom começar uma temporada como campeão" e que o "bicampeonato é a prioridade" dos 'encarnados'."Este ano, queremos ganhar mais títulos, fazer ainda melhor. Vai ser uma época ainda mais difícil, as equipas estão a reforçar-se bem, mas vamos estar preparados. Quem está aqui, é para ganhar. Vamos entrar em todas as competições para ganhar", disse.O ala, de 31 anos, apontou também a 'mira' à Liga dos Campeões: "O Benfica já tem um título europeu [em 2010]. É sempre bom ganhar uma competição europeia e vamos lutar por isso também."O primeiro jogo oficial do Benfica está marcado para 01 de setembro, com a disputa da Supertaça, frente ao rival Sporting.Até lá, os 'encarnados' vão defrontar Belenenses e Quinta dos Lombos, em 10 e 11 de agosto, para a 'Taça Vila Cascais', antes de receberem os espanhóis do Cartagena, em 14 de agosto, no encontro de apresentação aos sócios.A preparação para a nova temporada encerrará com a participação na 'International Masters Cup', que vai colocar frente a frente Benfica, Sporting, Inter Movistar e Kairat Almaty, entre 22 e 25 de agosto, em Portimão.