Bruno Guimarães de saída do Sp. Braga

Bruno Guimarães já não é treinador da equipa de futsal do Sp. Braga. O clube minhoto emitiu um comunicado, esta segunda-feira, dando conta do término da ligação.Chegado a Braga a meio da época passada, Bruno Guimarães acabou por não resistir à série de maus resultados que a equipa atravessa, isto numa altura em que o Sp. Braga soma quatro derrotas e duas vitórias nesta temporada (10º lugar no campeonato). No comunicado, os 'Guerreiros' informaram ainda que Luís Silva, até aqui treinador-adjunto, assumirá o comando técnico da equipa de forma interina nos próximos dois jogos, frente ao Sporting e Nun’Álvares. A próxima equipa técnica dos arsenalistas será apresentada entretanto.Recorde-se que o Sp. Braga foi uma das equipas da Liga Placard que mais se reforçou para 2021/22, tendo chegado ao Minho jogadores como Pola, Elisandro, Fábio Cecílio e Tiago Brito.