Bruno Guimarães: «Saímos orgulhosos pela segunda parte»

O Sp. Braga perdeu por 7-1 na final da Taça de Portugal e para Bruno Guimarães o desfecho foi claro. Na ótica do técnico minhoto, o Sporting foi a melhor equipa e ganhou de forma clara, ainda que assuma que o resultado seja exagerado perante o que se viu em campo. De resto, Bruno Guimarães aproveitou para lembrar a juventude do seu grupo e assumiu ter saído orgulhoso por aquilo que viu, especialmente na segunda metade.





"Ganhou claramente a melhor equipa. Entrámos muito complexados e sentimos que podíamos ter feito um pouco mais. Saímos orgulhosos pela segunda parte. Acho que esta malta vai crescer. O resultado é exagerado. Gostava de agradecer aos adeptos pela forma como nos receberam à porta do pavilhão. Queríamos dedicar-lhes a vitória. Não aconteceu, mas temos aqui muito trabalho pela frente. Fica a atitude e postura da segunda parte. Temos muita malta nova e a equipa técnica chegou há relativamente pouco tempo. Podemos esperar muito trabalho, dedicação, alma da nossa parte, procurando que os resultados apareçam tal como estavam até hoje", analisou.Já Bruno Cintra, autor do único golo dos minhotos, destacou a crença da equipa. "Acreditámos até ao fim, mas não conseguimos. Deixo aqui uma palavra de orgulho da nossa equipa e de agradecimento aos nossos adeptos, que vieram aqui dar-nos um incentivo extra. Queremos estar aqui mais vezes. Vamos continuar a trabalhar fortes para termos mais frutos no futuro."