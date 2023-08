Caio e Dener distinguidos no Record International Masters Futsal

Os cazaques do Kairat conquistaram a 6ª edição do Record International Masters Futsal, contando por vitórias os jogos realizados frente às três equipas portuguesas participantes na prova (Sporting, Benfica e Sp. Braga), e, como se não bastasse, arrecadaram também os dois prémios individuais em disputa.

O brasileiro Caio Ruiz, antigo jogador do Portimonense e do Sporting, talvez inspirado por jogar na sua primeira casa em Portugal, rubricou desempenhos de grande qualidade e foi distinguido como o melhor jogador do torneio algarvio.

Já o seu compatriota e colega de equipa Dener destacou-se como o melhor marcador do certame, com quatro golos apontados, à frente de Tayebi (Palma Futsal), Afonso Jesus e Carlos Monteiro (ambos do Benfica), Vilela (Anderlecht) e, curiosamente, do próprio Caio Ruiz, todos com três golos apontados.