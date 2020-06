Caio Júnior reforça equipa de futsal do Portimonense

O pivô brasileiro Caio Júnior, de 33 anos, proveniente do Pato Futsal, é reforço do Portimonense para a época 2020/21.





O experiente futsalista vai viver a sua primeira experiência em Portugal e ostenta um currículo considerável, que inclui um triunfo na UEFA Futsal Cup e outro no Mundial de Clubes, ambos ao serviço do Kairat Almaty, do Cazaquistão."Estou muito animado e confiante com esta nova etapa na minha carreira", revelou o jogador, que promete "golos, pois essa é a obrigação de um pivô, e dar o melhor para lutar por títulos, dando sequência ao que consegui nos outros clubes que representei".Em 2011 Caio Júnior esteve perto de assinar pelo Benfica mas as negociações acabaram por não chegar a bom porto.Este é o terceiro reforço assegurado pelo Portimonense, depois do guarda-redes Guta (ex-Sassoeiros) e do ala Kanika (ex-Tenax Castelfidardo, de Itália)..O guarda-redes Bruno Miguel, o universal Paulinho Rocha, os alas Paulinho, Nuno Miranda, Deivão, Filipe Soares, Divanei e Caio Ruiz e o pivô André Rochato renovaram pelo Portimonense. Pedro Moreira continua no comando técnico.