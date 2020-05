Caio Ruiz por mais uma temporada no Portimonense

O Portimonense garantiu a continuidade, por mais uma época, do ala brasileiro Caio Ruiz, um dos destaques da temporada 2019/20, o primeiro dos alvinegros na elite do futsal português.





Caio, de 22 anos, marcou 11 golos em 18 jogos, na 1.ª Divisão, ajudando o Portimonense a recuperar vários lugares, depois de um início difícil. Aquando da interrupção do campeonato, devido ao coronavírus, a turma de Portimão ocupava o 12.º lugar, com mais 12 pontos que o Belenenses e 15 que o Candoso, último colocado.Os bons desempenhos de Caio Ruiz valeram o interesse de outros clubes, com o futsalista brasileiro, atualmente em gozo de férias no seu país, a acabar por dar preferência ao Portimonense, pelo que irá cumprir a sua segunda temporada vestido de preto e branco.O Portimonense, que é comandado pelo técnico Pedro Moreira, já havia assegurado, com a época em curso, a continuidade de Filipe Soares, Pedro Senra e André Rochato, três homens da casa, estando este último ligado ininterruptamente ao projeto desde o seu início.André Rochato é, como o nosso jornal noticiou com amplo destaque logo no início da pandemia do coronavírus, enfermeiro na unidade de cuidados intensivos do Hospital de Portimão e está na linha da frente do atendimento aos infetados.