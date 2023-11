Calcanhar foi arma mortífera do Sp. Braga

O Sp. Braga não desacelera na liderança do campeonato e continua a pressionar o Sporting, que joga hoje com o Belenenses e ainda tem um encontros em atraso. Desta vez, os guerreiros venceram no Fundão por 2-1, mas foram obrigados a dar a volta ao resultado. Aos 16’, na sequência de um contra-ataque, Pedro Marques surgiu mais rápido que Robinho e conseguiu finalizar com êxito. Quatro minutos depois, a turma de Joel Rocha emendou o prejuízo: remate do guardião Deivd e desvio certeiro de Ítalo. A abrir a 2ª parte, o jovem Ricardo Lopes sentenciou a partida com um toque de calcanhar perfumado de classe.