Campeão do Record International Masters Futsal pode definir-se hoje

Kairat ou Sp. Braga poderão festejar hoje a conquista da sexta edição do Record International Masters Futsal. Os cazaques dependem apenas de si: um triunfo garante-lhes o primeiro lugar e até um empate poderá bastar para festejarem, caso os espanhóis do Palma não ganhem ao Benfica, pela manhã.

Já o Sp. Braga assegurará hoje o triunfo no torneio se ganhar ao Kairat e os campeões europeus do Palma não baterem o Benfica às 11 horas. Uma vitória dos bracarenses conjugada com um triunfo dos espanhóis adiará a decisão do primeiro lugar para o último dia da competição algarvia.

Fora destas contas estão já os belgas do Anderlecht e os rivais Sporting e Benfica, pois poderão somar um máximo de seis pontos nos dois jogos que lhes restam, e entre Kairat e Sp. Braga, que se defrontam hoje, pelo menos uma equipa fará sete pontos ou mais.