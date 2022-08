Campeão nacional Sporting cumpriu primeiro dia da nova época: «Felizmente, deixámos o núcleo duro intacto»

O Sporting regressou esta terça-feira aos trabalhos com renovada fome de títulos depois de tudo ganharem internamente em 2021/22: campeonato, Taça da Liga, Taça de Portugal e Supertaça, falhando apenas a Liga dos Campeões. Os jogadores cumpriram os habituais exames médicos e foram orientados pelo técnico Nuno Dias no Pavilhão João Rocha com Erick Mendonça a saudar a manutenção de um grupo que já conquistou vários troféus junto."Felizmente, deixámos o núcleo duro intacto e isso, só por si, é uma vantagem para começar a época", frisou o internacional português, citado pelo site dos verde e brancos, com Pauleta a mostrar a mesma determinação."É sempre bom voltar a casa e a estar com os nossos colegas, esta família. Estou muito ansioso por começar. Objetivos? São os mesmos de sempre: ganhar tudo", garantiu.O pivô russo Anton Sokolov é o único reforço confirmado até à data e o capitão João Matos promete ajudar o novo recruta de Nuno Dias a entrosar-se. "Temos a obrigação de o entrosar o mais rapidamente possível e alguns colegas já têm estado com ele fora do âmbito Sporting precisamente para o ajudar. Já elaborei, por exemplo, um pequeno dicionário com a numeração dos cantos e alguns termos da linguagem de jogo e não tenho a menor dúvida que, com o bom ambiente que temos, vai ser fácil a sua adaptação. É só uma questão de tempo, porque as coisas vão surgir naturalmente", revelou o fixo português, dando que conta que o Sporting não vai ganhar sempre."Podem esperar aquilo que temos demonstrado nos últimos anos. Logicamente, não vamos ganhar sempre, mas vamos ganhar mais vezes, porque temos noção da nossa qualidade, competência e da forma como trabalhamos. Esperem de nós toda a dedicação e ambição para continuar esta onda de títulos", adiantou João Matos.