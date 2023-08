Campeões no arranque

A elite do futsal volta hoje à ação, às 18h30 no Portimão Arena, para disputar o "melhor torneio de preparação do mundo". Quem o diz é Nuno Dias, treinador do Sporting, que se estreia na 6ª edição da Record International Masters Futsal diante do Kairat, às 21h30. Antes, o Sp. Braga terá pela frente o Palma, que conquistou a Liga dos Campeões precisamente frente aos verde e brancos, atuais tricampeões da Liga Placard. Um menu recheado para o primeiro dia de uma prova que já é fundamental no contexto de pré-temporada e que terá transmissão no site de Record e na CMTV.

"Nesta altura da época, os objetivos passam sempre por avaliar o nosso momento antes da primeira competição oficial. No entanto, tratando-se do melhor torneio de preparação do mundo, na minha opinião, e sendo o Sporting um clube que luta para vencer todas as competições em que entra, esse será também um objetivo interno para o torneio em geral, mas com situações particulares para cada um dos três jogos", assume o técnico dos leões a Record.

"É um excelente momento de avaliação antes de iniciar a competição oficial. São seis das melhores equipas do mundo, com as quatro participantes na última final four da Champions. Há ainda um ‘summit’ para treinadores e agentes desportivos para partilha de conhecimentos. Será sem dúvida um excelente momento de um torneio que já é referência internacional nas pré-temporadas e tem tudo a seu favor para continuar a sê-lo", sublinha.

Portimão não é só praia

De resto, Nuno Dias lembra que, por estes dias, Portimão não será apenas um destino turístico. "Os amantes da modalidade podem esperar um grande evento, com uma organização ao nível de uma final four da UEFA. Estão reunidas condições para as pessoas aproveitarem Portimão como destino turístico não apenas de praia, mas também não perderem a oportunidade de ver num só torneio os melhores executantes das equipas portuguesas e alguns dos melhores da Europa", atira.