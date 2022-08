Campeões no pontapé de saída do Record International Masters Futsal

A bola começa a rolar às 11 horas de hoje no Portimão Arena, na quinta edição do Record International Masters Futsal. E nada melhor que a repetição das duas últimas finais da Liga dos Campeões, entre o Sporting e o Barcelona, para dar o pontapé de saída no mais importante torneio da pré-época.

Leões e catalães têm dominado o panorama europeu da modalidade e disputaram as duas últimas decisões da mais importante prova de clubes do continente, com uma vitória para cada lado: o Sporting bateu o Barcelona, por 4-3, em Zadar, na Croácia, na edição 2020/21, e os espanhóis levaram a melhor, por 4-0, em 2021/22, na final disputada em Riga, na Letónia. O duelo algarvio poderá, pois, ser visto como uma espécie de tira-teimas, prometendo emoções fortes.

"Das quatro equipas participantes na prova, o Sporting é a que iniciou a preparação para a época 2022/23 mais tarde", referiu Nuno Dias, treinador do Sporting, em declarações prestadas à organização do torneio, alertando para o previsível maior andamento das duas formações espanholas, Barcelona e Inter Movistar, presentes em terras algarvias.

"Barcelona e Inter Movistar iniciaram a preparação há quase três semanas e estarão seguramente uns passos à frente nesta fase, mas isso não obstará a que encaremos com a máxima seriedade e ambição estes jogos, no intuito de conseguirmos boas exibições e bons resultados", assinala o treinador dos leões.

O Record International Masters Futsal "é, na minha opinião, o melhor torneio de pré-época do Mundo, pois reúne quatro das melhores equipas do planeta e conta com uma organização de excelência, ao nível daquilo que encontrámos na final-four da Liga dos Campeões", sublinha Nuno Dias.

Um registo, nota o treinador do Sporting, "presente desde a primeira edição, colocando esta prova num patamar de excelência, pois nada deixa a desejar em relação às grandes competições oficiais de âmbito internacional promovidas pela UEFA".



Torneio reúne vencedores das quatro edições



Nas quatro edições já realizadas (a primeira das quais em Lisboa e as restantes em Portimão) o Record International Masters contou com quatro vencedores diferentes, precisamente Inter Movistar, Barcelona, Sporting e Benfica, que formam o quadro de participantes na competição deste ano, pelo que, inevitavelmente, uma daquelas equipas passará a ser a mais titulada. No capítulo do melhor jogador do torneio, figuram nomes sobejamente conhecidos no panorama da modalidade, a começar por Ricardinho (então ao serviço do Inter Movistar), na primeira edição, seguindo-se Ferrão (Barcelona), Rocha (Sporting) e Taynan (Sporting).



Festa algarvia no jogo da Supertaça hoje à noite





O programa doInternacional Masters inclui, pela primeira vez, a decisão da Supertaça do Algarve, com Albufeira Futsal e Louletano a medirem forças a partir das 20 horas de hoje, no palco da grande competição. O acesso ao Portimão Arena é gratuito, mediante o levantamento prévio de ingresso, na bilheteira. Ontem foi a vez de jovens das seleções do Algarve de sub-13, sub-14, sub-15 e sub-16 pisarem o palco especialmente montado no Portimão Arena para esta competição, aproveitando os jovens chamados para tirarem inúmeras fotos, sonhando, seguramente, um dia serem eles as estrelas maiores de um torneio deste calibre.