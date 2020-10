Campeonato feminino arranca sábado e promete "competitividade e qualidade"

O campeonato nacional de futsal feminino arranca já este sábado com a promessa de maior "competitividade e qualidade", diz Jorge Braz, entre os 16 emblemas presentes, que estarão divididos em duas séries. "As equipas estão organizadas e reforçaram-se. Têm uma visão para aquilo que será esta temporada", considera o coordenador do futsal nacional, que é, ao mesmo tempo, selecionador nacional masculino.





Nesta 1ª jornada, o Benfica, que seguia na liderança da fase de apuramento de campeão, na última época, à data do cancelamento da competição devido à pandemia da Covid-19, defronta a equipa da Venda da Luísa no Pavilhão da Luz. O Sporting, por outro lado, desloca-se ao recinto dos Leões de Porto Salvo. Na Zona Norte, o Novasemente, que liderava em 2019/20, viaja até ao pavilhão do Nun'Álvares.A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) espera que, dentro de dois anos, a 1ª divisão de futsal feminino atinja um nível muito superior ao atual e, como tal, a época 2020/21 servirá de transição. Em 2021/22, a competição será composta por 14 equipas e obrigará a uma maior mobilidade das equipas. No final dessa temporada, terá lugar um playoff entre as quatro melhores classificadas e em 2022/23 o campeonato nacional passará a ser disputado por apenas 12 equipas, começando aí um formato igual ao da Liga Placard, ou seja, com as oito primeiras classificadas a jogarem um playoff.Quanto às séries que compõem a 1ª divisão em 2020/21, estão assim divididas:Águias de Santa MartaChavesLusitânia de LourosaNovasementeNun'ÁlvaresPóvoa FutsalSanta LuziaVermoimArneirosBenficaGolpilheiraLeões de Porto SalvoPovoenseQuinta dos LombosSportingVenda LuísaPara a FPF, a época que está prestes a arrancar poderá servir para impulsionar de vez uma modalidade que tem crescido a olhos vistos no país, já com resultados a nível internacional. Veja-se a Seleção Nacional feminina, que foi vice-campeã da Europa na primeira edição de sempre de um Europeu, disputado em Portugal, em 2019, ou a Seleção Nacional sub-19, que conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos da Juventude em 2018.Além do campeonato nacional da 1ª divisão, refira-se, esta época arranca também a 2ª divisão do futsal feminino e a Taça da Liga, competições que a FPF espera que sirvam para fazer evoluir as jogadoras portuguesas.