Candoso estuda manter-se

Com apenas sete pontos no campeonato de futsal, o Candoso evitou a descida devido ao facto de a FPF ter cancelado as provas não profissionais. Agora, os vimaranenses vão estudar a hipótese de continuarem no principal escalão.

"Com a decisão que foi tomada, não iremos enjeitar a oportunidade de continuar na Liga Placard. Mas teremos ainda de nos reunir para ponderar", começa por dizer Sérgio Abreu, presidente do Candoso. "O objetivo era a permanência, mas não era assim que queríamos que acontecesse. Vamos reunir-nos, analisar o que se está a passar, não fugindo à questão sobre o que o futuro nos pode trazer em termos de patrocínios e sustentabilidade do clube", diz, garantindo que o Candoso "estava na disposição de levar a prova até ao fim, dentro de campo, mesmo com o destino traçado", como o dirigente afirma.