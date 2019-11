Candoso-Sporting adiado

A partida entre Candoso e Sporting, que tinha o apito inicial marcado para as 21 horas de ontem, foi adiada devido às más condições do piso do pavilhão dos vimaranenses. Contactada por Record, fonte oficial dos leões confirma que o jogo ficou agendado para 29 de dezembro, às 16 horas. Ao que apurámos, essa data já está acordada entre os dois emblemas, faltando apenas o ‘sim’ da FPF para haver a necessária confirmação total.

Após a eliminação da Liga dos Campeões, o Sporting visitava o recém-promovido com o objetivo de voltar aos bons resultados, mas a humidade que se fazia sentir no piso fez com que os árbitros optassem pelo adiamento da partida. Para os juízes não estavam reunidas as condições necessárias e, por isso, os jogadores nem chegaram a vestir a camisola de jogo.

Apesar da desilusão de não haver futsal, os adeptos que foram ao Pavilhão do Candoso não saíram de mãos a abanar, isto porque os craques dos campeões europeus deram autógrafos e tiraram muitas fotos com o público.