Capitão do Barcelona avisa que Benfica é adversário "demasiado duro"

O ala internacional espanhol Sergio Lozano, capitão do Barcelona, avisou esta segunda-feira que o Benfica é um adversário "demasiado duro" para que os catalães possam já pensar na final da Liga dos Campeões de futsal.

"Se pensarmos na final, seguramente não chegamos lá. Só penso no Benfica. É um adversário demasiado duro para estar já a pensar numa final hipotética", avisou o jogador, focando a atenção nas meias-finais com as 'águias'.

O Benfica, que venceu a prova em 2009/2010 e regressa à 'final four' depois da última presença em 2015/16, vai defrontar na sexta-feira o Barcelona, que já venceu a competição por três vezes, enquanto na outra meia-final o Sporting, detentor do troféu, vai jogar com os franceses do ACCS Asnières Villeneuve.

Lozano espera um Benfica ainda mais forte do que no campeonato, equiparando a equipa encarnada ao rival Sporting, o campeão europeu em título, que na última época derrotou o FC Barcelona, que conta com o português André Coelho, na final da Champions (4-3).

"Numa hipotética final com o Sporting, a equipa vai querer ser ressarcida, mais por poder ser campeã europeia do que por ganhar ao Sporting. Era o principal objetivo da época e vamos com todas as forças para ganhar a Taça", adiantou o ala espanhol.

O jogador entende que o Barcelona "é sempre favorito" em qualquer competição, embora neste caso o seja menos, por ter algumas lesões no plantel, pelo que espera uma meia-final a ser decidida "nos pequenos detalhes".

"Desde o Europeu, em janeiro, que temos tido quatro ou cinco baixas com o mesmo perfil. As lesões nunca são boas, mas o pior é que afetam a mesma posição, do ala esquerdo e pivot. Estamos a jogar condicionados. Sobrevivemos como podemos", justificou.

O jogo entre o Benfica e o Barcelona, está agendado para sexta-feira, pelas 19 horas (horas de Lisboa) na Arena de Riga, na Letónia, que acolhe a 'final four', enquanto o embate entre Sporting e ACCS Asnières Villeneuve, de Ricardinho, tem início às 16 horas.