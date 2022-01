Baixa de peso na Seleção para o Europeu: lesão afasta Cardinal da fase final

Jorge Braz foi obrigado a fazer uma alteração na convocatória da Seleção Nacional com vista à presença no Campeonato da Europa'2022 que se disputa a partir de dia 19 de janeiro, nos Países Baixos. O pivô Cardinal é baixa de última hora a contas com uma "lombalgia incapacitante". Já no Euro'2018, também o experiente jogador havia falhado a prova por lesão.Para o seu lugar, o selecionador nacional dos campeões europeus e mundiais chamou o ala Miguel Ângelo, também do Sporting.Edu (Valdepeñas) e André Sousa (Benfica)André Coelho (Barcelona), João Matos (Sporting) e Tomás Paçó (Sporting);Afonso Jesus (Benfica);Miguel Ângelo (Sporting), Pany (Sporting), Bruno Coelho (Napoli), Pauleta (Sporting), Tiago Brito (Sp. Braga).Erick (Sporting) e Fábio Cecílio (Sp. Braga);Zicky Té (Sporting).