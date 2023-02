Cardinal oficial no Caxinas

Agora é oficial! Cardinal foi apresentado como reforço do Caxinas e chega com rótulo de craque. Aos 37 anos, o pivô que já passou por clubes como Sporting, Rio Ave, Inter Movistar, El Pozo Murcia e Fortitudo Pomezia, abraça um novo projeto na carreira. O futsalista natural do Porto tem um currículo de luxo, em que conta com cinco ligas portuguesas, cinco Taças de Portugal, cinco Supertaças e ainda uma Taça da Liga, para além das duas Ligas dos Campeões conquistadas ao serviço dos leões.

Recorde-se que o emblema de Vila do Conde defronta o Burinhosa hoje, a partir das 21 horas, em jogo referente à 4ª ronda da Taça de Portugal e, por já estar inscrito na FPF, Cardinal pode entrar nas opções do treinador Nuno Silva.