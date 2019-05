Cardinal renova contrato com o Sporting

O Sporting anunciou, esta quarta-feira, a renovação de contrato com Fernando Cardinal, internacional português que recentemente foi campeão europeu pelo emblema leonino.





Em declarações à Sporting TV, Cardinal admitiu ser "um momento muito feliz" e estar "muito satisfeito". "Espero terminar a minha carreira com o Sporting CP ao peito. É um clube que merece tudo de bom que tem vindo a acontecer nos últimos tempos, foi para isso que me contrataram e que renovaram comigo, para conquistar muitos mais títulos", vincou.Na próxima sexta-feira, dia 31, Sporting e Benfica discutem o primeiro de três encontros sobre quem será o campeão nacional de futsal. Cardinal, pivot leonino, admitiu que a busca pelo inédito tetracampeonato em Portugal é um dos próximos objetivos. "Sexta-feira vamos já disputar o primeiro jogo da final, é o nosso grande objectivo, já o tínhamos em mente no início da época porque queremos continuar a fazer história, temos muita vontade de vencer e muitos títulos para conquistar, é disto que o Sporting CP se alimenta [de títulos]. Nunca nenhum clube português foi tetracampeão na secção de futsal, e queremos ser nós os primeiros a alcançar essa marca", finalizou.