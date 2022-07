Cardinal vai jogar em Itália: «Uma liga que sempre me entusiasmou»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Cardinal (@fernando_cardinal)

Depois de dizer adeus ao Sporting ao cabo de cinco temporadas, Fernando Cardinal vai prosseguir a carreira no futsal italiano. O pivô de 37 anos assinou com o Fortitudo Pomezia, emblema que na próxima época vai jogar no 1.º escalão transalpino."Novo clube, nova cidade, novo país mas a ambição será sempre a mesma. A partir de hoje sou jogador do Fortitudo Pomezia de Itália, uma liga que sempre me entusiasmou. Ansioso que comece esta minha nova aventura", escreveu o internacional português no Instagram.