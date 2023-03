Carla Vanessa: «Portugal tem tanta qualidade quanto a Espanha, mas precisa de ser mais eficaz e agressivo»

A experiente Carla Vanessa afirmou esta quinta-feira que a seleção portuguesa feminina de futsal pode sagrar-se campeã da Europa, caso tenha um "querer" superior à detentora do troféu, Espanha, na meia-final de 17 de março, na Hungria.



"Portugal tem tanta qualidade quanto a Espanha, mas precisa de ser mais eficaz e agressivo em todos os momentos. Temos tudo para vencer o Europeu, a qualidade está lá. O que falta é querermos mais do que nos últimos dois anos. Se o nosso querer for superior ao da Espanha, ninguém nos irá parar", garantiu a pivô do Nun'Álvares, em declarações reproduzidas no site oficial da Federação Portuguesa de Futebol.

Em 17 de março, as lusas defrontam a Espanha na meia-final da 'final-four', enquanto o outro embate colocará frente-a-frente a anfitriã Hungria e a Ucrânia, com quem Portugal vai testar o seu momento de forma na sexta-feira e no sábado, em dois jogos de preparação no pavilhão do Centro de Estágios de Rio Maior. "Sendo um jogo de tudo ou nada, contra a Espanha ganhará quem errar menos", vaticinou Carla Vanessa, confiante de que Portugal estará na final de 19 de março.

Para chegar na melhor forma, o combinado luso vai ter dois 'exames' ante a Ucrânia, terceira classificada no Euro2022 de Gondomar, no qual Portugal perdeu a final para a Espanha.

"Prevejo jogos difíceis frente à Ucrânia, que é uma equipa fisicamente forte e bastante intensa na sua forma de jogar. E gostamos de jogos assim, que se enquadrem dentro da exigência do que vamos encontrar no Campeonato da Europa. Vão ser, certamente, bons momentos competitivos para afinarmos a nossa estratégia e concluirmos mais uma semana de trabalho", sentenciou.

A atleta de 32 anos elogiou o trabalho do selecionador Luís Conceição, considerando que o espírito de "coesão" reinante na formação das quinas pode ajudar a equipa a "ser feliz no Europeu". Carla Vanessa assumiu estar a atravessar um "bom momento de forma", traduzido em 25 golos esta época em 21 jogos disputados", esperando poder mostrar novamente essa capacidade ao serviço da seleção, pela qual já 'faturou' 61 vezes.

Portugal defronta a Ucrânia na sexta-feira, às 20:30, e no sábado, às 19:00.