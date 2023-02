O Benfica-Sp. Braga é o jogo grande da 16ª ronda da fase regular do campeonato e as equipas defrontam-se pela terceira vez esta época. Na 1ª volta houve empate (3-3) em Braga e, no final de janeiro, as águias golearam (6-1) nas ‘meias’ da Taça da Liga, que acabaram por conquistar.Após o resultado ‘gordo’, as águias não esperam facilidades no jogo de amanhã (21 horas), mas mostram confiança na vitória, como explicou Carlos Monteiro em declarações à BTV. "Cada jogo é um jogo. Na Taça da Liga correu-nos muito bem, mas agora será diferente. O Sp. Braga é uma grande equipa, tem feito bons resultados e está empatada connosco. Esperamos um jogo muito difícil e teremos de estar muito concentrados e no nosso melhor para conseguirmos os três pontos", afiançou o ala de 20 anos. *