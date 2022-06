Carlos Monteiro quer carimbar apuramento para as 'meias' do playoff da Liga Placard

O Benfica recebe hoje o Leões Porto Salvo, no Pavilhão da Luz, e um triunfo dos encarnados garante-lhes a presença nas meias-finais do playoff de campeão da Liga Placard. No lançamento da partida, Carlos Monteiro deu a receita para levar de vencida o conjunto de Oeiras. “Vamos encarar o jogo ‘à Benfica’, para ganhar. O Leões Porto Salvo vem para fazer o jogo da sua vida, porque é o tudo ou nada, mas estamos preparados”, apontou o ala, de 19 anos, à BTV. Antes, o Eléctrico recebe o Sp. Braga. Os bracarenses estão em vantagem, após vitória no primeiro jogo, nos penáltis.