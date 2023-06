Carlos Teixeira: «Falta a cereja no topo do bolo»

Hoje, na receção ao Paços de Ferreira, o Torreense terá a oportunidade de fazer história e conquistar o seu primeiro título nacional de futsal, cinco anos depois da criação da secção. Após uma caminhada quase imaculada na 2.ª divisão, com apenas uma derrota em 28 partidas, os azuis e grenás, que já garantiram o retorno ao convívio dos grandes uma temporada após uma descida em 2021/22, estão a um pequeno passo de novo êxito: "Falta colocar a cereja no topo do bolo", diz o técnico Carlos Teixeira, em conversa com Record, determinado em terminar uma época praticamente perfeita, em que, apesar das dificuldades, naquela que considera "a edição da segunda divisão mais competitiva de sempre", o Torreense "alcançou o seu objetivo com toda a justiça".

A duas jornadas de chegar ao fim da fase de apuramento de campeão, o emblema do Oeste está a um ponto de levantar o tão desejado ‘caneco’. E, para isso, necessita somente de um empate contra os castores. Carlos Teixeira deseja "fechar" o mais rapidamente possível as contas do título. "Queremos dar uma grande alegria aos nossos adeptos, que bem merecem por aquilo que nos têm apoiado", refere o técnico.

Com confiança, garante ao nosso jornal que acredita que os festejos irão acontecer já depois do encontro decisivo de hoje frente ao Paços de Ferreira.

Giovanny é uma das figuras

Giovanny, ala brasileiro de 25 anos, tem sido um dos pilares da formação de Torres Vedras e uma das figuras da competição. Com 12 golos esta temporada, o camisola 49 é um virtuoso que consegue criar desequilíbrios graças aos seus dribles desconcertantes. "O segredo do nosso sucesso tem sido o grande compromisso e a entreajuda de todos os intervenientes do grupo de trabalho", partilha. *