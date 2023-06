Carlos Teixeira orienta o Torreense no regresso à Liga Placard

O Torreense anunciou a renovação de contrato com Carlos Teixeira, que vai comandar a equipa de futsal dos azuis e grenás no regresso à Liga Placard.Com 27 vitórias em 34 jogos na época passada, o treinador de 53 anos conduziu o emblema do Oeste ao inédito título de campeão nacional da 2.ª Divisão e tem agora o objetivo de cimentar o Torreense entre a elite do futsal nacional.Antes de chegar a Torres Vedras no final de 2021/22, Carlos Teixeira orientou o Belenenses e o AMSAC.