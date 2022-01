Carolina Pedreira conta como soube da chamada à Seleção: «Comecei a chorar e abracei a minha mãe»

Carolina Pedreira foi chamada pela primeira vez à Seleção Nacional feminina de futsal por Luís Conceição. Este domingo, no arranque da concentração para dois jogos particulares com a Rússia, a jovem de 19 anos assumiu estar radiante com a possibilidade de estrear-se com a camisola principal de Portugal."Está tudo a acontecer muito depressa. Fiquei radiante quando me convocaram para as sub-21. Para mim, já era perfeito estar ali e poder trabalhar para ir ao Mundial Universitário. Agora, estou na seleção principal. É incrível mesmo. Não esperava de todo chegar tão cedo aqui", referiu a ala do Sporting, em declarações ao site da Federação Portuguesa de Futebol.Carolina Pedreira contou ainda o momento "caricato" em que ficou a saber que tinha sido chamada: "Era de manhã. Tinha estado numa aula online e, quando terminei, fui descansar no quarto. Quando acordei, peguei no telemóvel para ler as mensagens e tinha uma da Kika [n.d.r.: antiga colega da Quinta dos Lobos e também convocada] a dar a notícia. Quando li aquilo, comecei a chorar e abracei a minha mãe com força. Depois liguei ao meu pai, que também ficou em pranto."A jovem quer "aproveitar ao máximo a experiência e aprender muito". "Vou treinar com jogadoras incríveis que sempre idolatrei. Ainda não acredito que cheguei a este espaço de excelência. Estou ansiosa para começar a treinar", sublinhou.Portugal defronta a Rússia na terça e quarta-feira, com ambos os duelos marcados para as 18 horas no Pavilhão de Desportos de Vila do Conde, palco onde segunda-feira o selecionador Luís Conceição orienta duas sessões de treino. Os dois jogos servem de preparação às duas seleções para o Euro'2022, que se realiza entre 25 e 27 de março, em Gondomar, num formato de final four que contará ainda com a Espanha (campeã em título) e a Ucrânia. A Seleção Nacional foi vice-campeã em 2019.