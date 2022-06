Carolina Pedreira diz que Portugal "vai à luta" no Europeu de futsal feminino

A ala Carolina Pedreira afirmou esta quarta-feira que Portugal "vai à luta" no Campeonato da Europa de futsal, em Gondomar, que antevê "bastante competitivo", uma vez que "todas as seleções estão muito bem preparadas".

"Tudo está a correr bastante bem. O grupo está muito forte, unido, e acho que temos tudo para fazer um Europeu muito positivo", disse a estreante em convocatórias para fases finais, aos canais de comunicação da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Portugal recebe a 'final four' do Europeu de futsal feminino, em Gondomar, entre 1 e 3 de julho, sendo que o adversário nas meias-finais é a Hungria. A outra meia-final será disputada entre a Ucrânia e a detentora do troféu, Espanha.

Carolina Pedreira, de 20 anos, que foi a porta-voz do grupo de trabalho antes do início do treino da manhã, em Oliveira de Azeméis, salientou a importância do jogo de preparação com a Ucrânia, já na próxima sexta-feira.

"Nunca joguei contra a Ucrânia. No entanto, tenho a certeza que será um bom jogo para prepararmos o Europeu", disse a ala do Sporting.

A Hungria foi repescada para ocupar o lugar da Rússia nesta prova, mas Carolina Pedreira demonstra total respeito pelo primeiro adversário de Portugal no torneio continental.

"São as regras. Agora, vem a Hungria e é nisso que temos de pensar. É um adversário que respeitamos muito, apesar de ter sido repescado", disse.

Na opinião da internacional portuguesa, o fator casa poderá ser fundamental no desfecho do Europeu.

"Jogar em casa pode ser um fator determinante. Com os nossos adeptos e as nossas famílias, a motivação é sempre diferente", concluiu.