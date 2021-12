Casos de Covid-19 no plantel do Leões de Porto Salvo leva ao adiamento do jogo com o Elétrico

O Leões de Porto Salvo anunciou este sábado nas redes sociais que alguns jogadores estão infetados com Covid-19, casos que foram detetados após a realização de testes ao plantel às ordens de Ricardo Lobão.Por esse motivo, o encontro da 11.ª jornada da Liga Placard diante do Elétrico, marcado para hoje às 19 horas, foi adiado "para garantir a segurança sanitária, assim como a aplicação do Princípio da precaução", ainda não havendo data para o seu reagendamento."O Clube Recreativo Leões Porto Salvo vem, por este meio, informar que, o jogo frente ao Eléctrico a contar para a 11ª jornada da Liga Placard e programado para este sábado, 4 de dezembro às 19h foi adiado.Na sequência de testes laboratoriais ao SARS-CoV-2 feitos a jogadores do nosso plantel, com alguns resultados positivos, e para garantir a segurança sanitária, assim como a aplicação do Princípio da precaução, a Federação Portuguesa de Futebol comunicou o adiamento do jogo e o mesmo será reagendado e comunicado oportunamente."