Cátia Morgado espera final com Espanha decidida nos pormenores

Paciência. Eis uma das chaves do sucesso de Portugal no jogo com a Hungria, a contar para a meia-final do Europeu de futsal feminino, na visão de Cátia Morgado."Começámos muito bem e a criar situações, mas a bola não estava a entrar. Até que aos 13 minutos a bola entrou finalmente, com algumas 'carambolas' pelo meio, mas fomos felizes e construímos o resultado tranquilamente. A Hungria tinha uma defesa muito baixa e tínhamos de bater muito por fora. Até o estávamos a conseguir, mas o problema era a bola entrar. É mesmo assim. O adversário veio com as armas que tinha e baixou linhas. Tentámos de tudo para marcar golos", explicou.A jogadora perspetivou ainda a final com Espanha: "No domingo vai ser um jogo muito mais equilibrado. Vai ser bastante complicado, mas já conhecemos muito bem a Espanha. Temos feito muitos jogos de preparação com elas. Vai ser bastante equilibrado e 50/50. Pode cair para qualquer um dos lados. Acho que aquilo que nos vai safar são os pormenores. Quem finalizar melhor é que vai vencer".