Caxinas perde e complica permanência

O Caxinas perdeu na deslocação a Portimão, por 6-5, e, dessa forma, complicou as contas da permanência quando faltam apenas duas jornadas para o final da fase regular da Liga Placard.

A formação que viajou desde Vila do Conde – e que na próxima ronda defronta o Sporting no Pavilhão João Rocha – está no primeiro lugar acima da zona de descida (12º) mas só tem mais três pontos do que o Candoso. Quanto aos algarvios, seguem num tranquilo 7º lugar e têm presença praticamente certa no playoff.

No outro jogo realizado ontem, também em atraso, Belenenses e Burinhosa, equipas já despromovidas à 2ª Divisão, empataram 3-3 no Pavilhão Acácio Rosa, em Lisboa. Para hoje, a partir das 18 horas, está marcado o embate entre Viseu 2001 (8º) e Quinta dos Lombos (11º).