Célio Coque troca Sporting pelo Benfica

O jogador Célio Coque, que representava o Sporting, é o mais recente reforço da equipa de futsal do Benfica, anunciou esta quinta-feira o clube campeão nacional no site oficial.





Célio Coque, de 19 anos, que atua nas posições de ala e fixo, foi contratado para a equipa principal, treinada por Joel Rocha, mas poderá ser utilizado na equipa de sub-20 do clube lisboeta."É um passo bastante importante na minha carreira, quero agradecer ao Benfica pela oportunidade e espero retribuir com muito trabalho e dedicação dentro de campo. É um projeto muito bom, será bom para mim para evoluir enquanto jogador", disse o jogador, citado pelo Benfica, que não revelou a duração do contrato.