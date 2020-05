Chaguinha despede-se do Benfica: «Honrado pelos títulos que conquistei»

Depois de seis temporadas com a camisola do Benfica, Chaguinha vai assinar pelo Betis, de Espanha. Através dos canais oficiais dos encarnados, o ala brasileiro, de 31 anos, deixou uma mensagem de agradecimento ao clube e aos adeptos, mostrando-se orgulhoso por tudo o que conquistou de águia ao peito.





"Agradeço todo o apoio que tive nestas seis épocas em todos os momentos, bons e maus. Amamos ver aqueles pavilhões cheios e os adeptos serão sempre o nosso jogador a mais! Nunca deixem de apoiar. Muito obrigado", afirmou o jogador, prosseguindo: "O Benfica é um clube que sempre jogou para ganhar tudo. Lamento as derrotas que tivemos, mas sinto-me muito orgulhoso e honrado pelos títulos que conquistei com esta camisola. Nunca vou esquecer os adeptos e a família que criei dentro do clube."Chaguinha falou ainda sobre o cancelamento do campeonato, lamentando o facto de deixar o Benfica sem a possibilidade de discutir o título de campeão nacional. "Não estava preparado para isto. O objetivo era ser campeão nacional diante dos nossos adeptos. Sei que é uma situação difícil, mas tenho fé de que tudo vai ficar bem. Acredito que em breve tudo vai voltar ao normal", finalizou.Ao serviço do clube da Luz, Chaguinha conquistou nove títulos, entre campeonato (2), Taça de Portugal (2), Taça da Liga (3) e Supertaça (2).Recorde-se que, além de Chaguinha, o Benfica também se prepara para perder Bruno Coelho e André Coelho, dois dos jogadores mais importantes do plantel.