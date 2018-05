Más notícias para o Benfica. O brasileiro Chaguinha sofreu um traumatismo no pé esquerdo, do qual resultou uma fratura da base do quinto metatársico, uma mazela que o deixará fora de campo durante mês e meio. Um período de paragem que significa o fim de temporada do ala brasileiro, de 29 anos, que esta época apenas disputou seis encontros, muito por culpa de uma grave lesão (rotura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo) sofrida em setembro.A recuperação foi longa e, já neste mês de maio, voltou a jogar pelas águias, ajudando nos triunfos sobre a Quinta dos Lombos, primeiro por 10-0 e depois por 4-2. Seria precisamente neste último encontro que se lesionaria de novo e 'ditaria', assim, o seu final de temporada.

Autor: Fábio Lima