Champions de futsal: Sporting inicia defesa do título com vitória sobre campeão francês

O Sporting iniciou esta quarta-feira a defesa do título da Liga dos Campeões de futsal com uma vitória, por 4-3, diante do campeão francês Asnières, que não contou com o internacional português Ricardinho.





Na 1ª jornada do Grupo 2 da Ronda Principal da Champions, a decorrer na Eslovénia, os leões inauguraram o marcador por Erick Mendonça logo aos dois minutos, mas o Asnières empatou poucos segundos depois e o jogo foi empatado para o intervalo. O Asnières completou a reviravolta aos 29' e Cavinato empatou as 30', mas os franceses voltaram a passar para a frente no minuto seguinte.

Aos 33', o guarda-redes Guitta restabeleceu a igualdade e Alex Merlim, aos 36', fez o 4-3 final para o Sporting, que assume assim a liderança provisória num grupo que conta ainda com Dobovec (Eslovénia) e Atyrau (Cazaquistão).



Os leões voltam a entrar em ação amanhã, pelas 16h30 (hora de Lisboa), diante do Atyrau. Refira-se que os três primeiros classificados do grupo avançam para a Ronda de Elite da Champions.