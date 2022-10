Choque Eléctrico deixa arsenalistas de rastos

O Eléctrico venceu o Sp. Braga (4-2), ultrapassou os arsenalistas na classificação e aproximou-se de Benfica e Sporting, invictos no campeonato, tal como o Quinta dos Lombos (3º).

Jogo muito intenso, com as duas equipas a pressionarem alto desde o apito inicial em busca de erros adversários. Na 1ª parte, os golos do Eléctrico surgiram precisamente de dois roubos de bola. Ferrugem e John Lennon foram felizes depois de importunarem o adversário que tinha a posse de bola. Do lado bracarense, Jean Gaúcho surgiu na cara de Diogo Basílio e, não se fazendo de rogado, finalizou com classe.

Na 2ª parte, o Sp. Braga, sob a batuta de Robinho, tentou de várias formas o empate, mas encontrou uma autêntica muralha defensiva do Elétrico e um Diogo Basílio praticamente intransponível. Uma obra prima de John Lennon deu o 3-1, Tiago Cruz marcou o quarto dos alentejanos e, só perto do fim, o Sp. Braga fez o segundo, mas os três pontos já estavam entregues.