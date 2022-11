Chuva de golos na goleada do Sp. Braga

Foi dia de chuva intensa no Minho. Se fora da quadra fez com que o duelo entre Sp. Braga e Futsal Azeméis fosse realocado para o Pavilhão Desportivo do Candoso, em Guimarães, dentro das quatro linhas originou uma goleada das antigas a favor dos arsenalistas: 11-1!

Sob o olhar atento do selecionador nacional Jorge Braz, Fábio Cecílio abriu o livro para a equipa de Joel Rocha no primeiro minuto. Ricardo Lopes dilatou a vantagem aos 7’, Rúben Santos juntou-se à festa aos 11’ e Ricardo Lopes voltou a faturar aos 28’. Quando parecia que nada de muito anormal poderia acontecer, eis que a expulsão de Nuno Fernandes (29’), que viu dois amarelos em segundos, fez com que chovessem... golos! Rudi (29’ e 31’), Fábio Cecílio (30’ e 32’), Jean Gaúcho (35’), Bruno Soares (38’) e Samuel Marques (39’) marcaram num espaço de apenas dez minutos, com João Couto, aos 36’, a apontar o golo de honra dos visitantes, que saíram vergados.

Com a goleada, o Sp. Braga somou a segunda vitória consecutiva e confirmou o bom momento depois do triunfo (3-2) no Pavilhão João Rocha, sobre o Sporting. De resto, igualou leões e águias como o melhor ataque da prova, com 30 golos em sete jornadas.