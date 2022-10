Ciclo vitorioso para manter

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Chamado para o lugar do lesionado Tomás Paçó, Tiago Brito realça que a Seleção Nacional está determinada em arrancar a qualificação para o Mundial’ 2024 com um triunfo frente à Bielorrússia (20 horas): "Estamos muito focados em começar bem este novo ciclo. Os adversários têm ainda mais vontade de nos vencerem", destacou o ala do Sp. Braga. Os bilhetes para o jogo de quinta-feira, em Paredes, vão ter o custo simbólico de 2 euros, sendo que a receita vai reverter inteiramente para a Associação Paredes pela Inclusão Social.