Cinco 'portugueses' de Benfica e Sporting chamados à seleção do Brasil

Caio Ruiz, do Sporting, foi esta sexta-feira chamado pela primeira vez à seleção brasileira de futsal. O ala, de 24 anos, que cumpre a primeira época nos leões após duas temporadas no Portimonense, é um dos 14 eleitos pelo selecionador Marquinhos Xavier tendo em vista a participação num torneio em França, no início de abril.

Guitta, guarda-redes do Sporting, também foi convocado, numa lista que conta ainda com três jogadores do Benfica: o guardião Roncaglio, o ala Arthur e o pivot Rocha.

A seleção canarinha vai defrontar a Eslovénia a 5 de abril e no dia seguinte mede forças com a França., estando ainda agendado um particular com os Camarões no dia 10 desse mês.

Lista de convocados:

Guarda-Redes: Guitta (Sporting) e Roncaglio (Benfica);

Fixos: Léo Santana (Elpozo), João Victor (Palma) e Marlon (Palma);

Alas: Caio Ruiz (Sporting), Marcênio (Barcelona), Felipe Valério (Elpozo), Arthur (Benfica), Diego Nunes (Palma) e Pito (Barcelona);

Pivot's: Higor Ribeiro de Souza (Palma, Espanha), Rafa (Elpozo, Espanha) e Rocha (Benfica).