Cláudia Figueiredo, Patrícia Mexia e Beatriz Sanheiro deixam futsal do Benfica

As atletas Cláudia Figueiredo, Patrícia Mexia e Beatriz Sanheiro estão de saída da equipa feminina de futsal do Benfica, anunciou esta quinta-feira o clube lisboeta através do seu site oficial.

As águias salientaram que as três jogadoras fizeram parte do plantel 2020/21 que ajudou a vencer o tetracampeonato e, por isso, "ficarão ligadas a esse enorme feito, bem como a outros tantos triunfos importantes para a história da secção de futsal feminino".

O Benfica agradeceu o contributo das atletas durante os períodos em que representaram os encarnados, desejando-lhes felicidades para o futuro.