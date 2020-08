Cláudia Figueiredo renova contrato com o Benfica

O Benfica anunciou esta terça-feira a renovação de contrato de Cláudia Figueiredo, que avança assim para a 5.ª temporada ao serviço das águias.





Após a prolongação do vínculo, Cláudia Figueiredo já olha para a próxima época, com muita ambição de conquistar todos os troféus em disputa."Os objetivos da próxima temporada, a nível coletivo, são ganhar tudo o que há para ganhar! Temos uma equipa muito competitiva, focada nos nossos objetivos e queremos sempre sair vencedoras de todas as competições. A nível individual, vou trabalhar para que seja uma boa época, conquistar o meu espaço e evoluir! Espero que seja uma época risonha", referiu ao site oficial do clube.