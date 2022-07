Claudia Pons: «Trabalhámos para minimizar as forças de Portugal»

Três anos depois, Espanha volta a defrontar Portugal na final do Campeonato da Europa de futsal feminino, num cenário que Claudia Pons, selecionadora espanhola, encara com optimismo."Temos de ser iguais a nós próprias, temos trabalhado para isto há muito tempo. É uma final e temos de nos tentar aproximar ao máximo da nossa melhor versão. Temos de competir por cada bola, foi isso que nos trouxe aqui e é isso que pode fazer a diferença neste caso. Desde 2019 ambas as equipas ganharam experiência. É bom ter essa experiência porque é o que nos permite evoluir, trabalhamos para melhorar em cada temporada e queremos estar bem em todos os aspetos. Cada uma vai dar o seu melhor, vai ser um jogo equilibrado e acredito que será um grande espetáculo. Merecemos isto e pode ser um grande final de temporada para nós", começou por notar.Pons deixou ainda elogios a Portugal, mas ressalvando sempre as intenções da sua equipa: "Conhecemos bem Portugal, têm uma excelente guarda-redes e muita intensidade de jogo. No entanto, trabalhámos para minimizar as suas forças e amanhã, se conseguirmos fazer o que queremos, podemos repetir o êxito".