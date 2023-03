Cláudio Martins: «Período de adaptação a esta realidade foi fatal»

Apesar do desaire por 6-1 frente ao Benfica, em jogo a contar para os quartos-de-final da Taça de Portugal de futsal, Cláudio Martins era um treinador orgulhoso do plantel do Lusitânia dos Açores."Entrámos concentrados, mas esta é uma competição diferente da que estamos habituados a disputar [2ª divisão] e o período de adaptação foi fatal. Demorámos muito a ambientarmo-nos a esta realidade, o Benfica teve um ritmo muito bom e foi um justo vencedor. No entanto, não posso deixar de parabenizar os meus jogadores pelo percurso nesta competição, não é um jogo menos conseguido que belisca o que temos feito. Acreditámos até ao fim e ainda conseguimos reduzir distâncias a jogar em 5x4. A mensagem foi sempre no sentido de termos confiança nas nossas capacidades. Temos a responsabilidade de elevar o nosso patamar para honrarmos o clube e a região dos Açores. Estamos orgulhosos e temos de continuar o nosso caminho para tentarmos estar neste patamar mais vezes", disse o técnico dos insulares.