Clube Recreativo de Candoso renovado e com ambição

Após a estreia no principal campeonato português de futsal na época 2019/2020, o Clube Recreativo de Candoso localizado na freguesia de São Martinho Candoso, concelho de Guimarães, está construir uma equipa ambiciosa na luta por um lugar que garanta a continuidade na 1ª divisão na próxima temporada.

No plantel para 2020/21 o treinador Henrique Passos vai contar com as entradas do guarda-redes Cláudio (ex-Rio Ave), do experiente ala Paulinho Roxo (ex-Sp. Braga), do fixo Paulo Ferreira (ex-Futsal Azemeis) e do pivot João Miguel (ex-Rio Ave).

Renovaram com o clube vimaranense Sandro Barradas, Julinho, Pirica, Cristiano e Fábio Miranda.