Clubes da Liga Placard unidos contra a pandemia

Com o campeonato parado, as 14 equipas da Liga Placard, 1.ª Divisão de Futsal, reuniram através de videoconferência para discutir e avaliar o que há a fazer com o que resta da temporada e não só. A única coisa que ficou certa foi que o campeonato só reatará quando houver condições de segurança.





"No seguimento da reunião tida ontem entre representantes dos 14 clubes da Liga Placard, em formato de vídeo conferência, sobre as repercussões que atual pandemia poderá implicar no desporto e, em especial no futsal, importa comunicar o seguinte:1 - Os 14 clubes da Liga Placard demonstraram um enorme sentido de união para uma resposta célere às possíveis repercussões desta pandemia;2- Todos os clubes se mostraram disponíveis a um sacrifício desportivo para que as competições nacionais terminem, caso a saúde pública esteja salvaguardada;3 - Está a ser elaborado um documento conjunto, pelos 14 clubes da Liga Placard, para enviar à Federação Portuguesa de Futebol, com soluções que possam contribuir para minimizar o impacto social, desportivo e financeiro que esta pandemia irá implicar;4 - Todos os clubes da Liga Placard estão imbuídos num espírito de colaboração para que o Futsal continue forte e organizado, dentro do possível com todos os condicionalismos que vivemos, pretendendo ser sempre parte da solução."