Clubes unidos em "total desacordo" com alargamento da Liga Placard

Tal como Record já tinha adiantado, os clubes da Liga Placard, primeiro escalão do futsal nacional, estão contra o alargamento da competição. A posição foi tomada num comunicado conjunto depois de uma reunião entre representantes dos clubes que durou até ao fim da noite deste domingo, com a demonstração do "total desacordo com qualquer alargamento" da competição, na sequência de a mesma já ter sido dada como terminada pela Federação Portuguesa de Futebol.





É defendido que "não deveriam existir subidas nem descidas" devido à anulação do campeonato, sendo que é defendido o "mérito desportivo" e nunca eventuais subidas por via administrativa. De resto, o comunicado fala na sugestão de efetivar já em 2020/21 as mudanças nos quadros competitivos que estavam previstas pela FPF para 2021/22, sendo que 12 dos 14 clubes subscrevem o comunicado: Belenenses e Candoso, que ficaram em posição de descida de divisão, abstiveram-se devido ao "natural conflito de interesses", embora tenham marcado presença na reunião."No seguimento da reunião de hoje, dia 10 de Maio de 2020, entre representantes dos 14 clubes da Liga Placard de Futsal, em formato de vídeo-conferência, os 14 clubes comunicam o seguinte:

1 - Estamos em total desacordo com qualquer alargamento da Liga Placard de Futsal, bem como qualquer alteração do modelo competitivo, com o intuito de salvaguardar o nível de competitividade da prova e manter, assim, o desígnio da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) de tornar, num curto espaço de tempo, a Liga Placard na melhor Liga do Mundo;

2 - Desde o início que defendemos que, não existindo atribuição de título, sendo o campeonato anulado, não deveriam existir subidas nem descidas, indo ao encontro, aliás, da decisão da Federação Portuguesa de Futebol emanada no seu comunicado oficial de 8 de Abril de 2020;

3 - Nada nos move contra qualquer clube, nem contra os propósitos e argumentos de cada um para a subida à Liga Placard de Futsal;

4 – Atendendo ao superior interesse do Futsal Português e aproveitando o momento que vivemos, sugerimos que as alterações dos actuais quadros competitivos de futsal, previstos pela Federação Portuguesa de Futebol para a época 21/22, se efectivem já na época 20/21;

5 - Caso a Federação Portuguesa de Futebol entenda que é imperativo existirem subidas à Liga Placard, defendemos que esse mérito deve ser conquistado em campo, tal como outras federações estão a planear, e nunca por via administrativa;

6 - Reiteramos o excelente trabalho que a Federação Portuguesa de Futebol tem realizado em prol do Futsal Português, e estamos totalmente ao dispor para que se possam discutir cenários e traçar o melhor rumo para o Futsal nacional, querendo ser parceiros activos no caminho difícil que a Federação Portuguesa de Futebol e os clubes vão ter pela frente;

7. Mais uma vez, e à imagem do que vem acontecendo em todas as reuniões e comunicações públicas, os 14 clubes da Liga Placard manifestam a constante preocupação com a salvaguarda da saúde pública, que deverá ser sempre prioritária.

Subscrevem este comunicado, 12 dos 14 clubes da Liga Placard, abstendo-se o C.F."Os Belenenses" e o Clube Recreativo de Candoso, atendendo ao natural conflito de interesses, apesar de terem marcado presença nesta reunião."